Национальный банк выпустил в обращение памятные монеты

Так, среди выпущенных монет – "Уладзімір Карват. Герой Беларусі", "Каталіцызм" серии "Рэлiгiйныя канфесіі Беларусi", "Ляляк звычайны" серии "Птушка года", "Год Тыгра" серии "Кiтайскi каляндар", "Ельня" серии "Заказнікі Беларусі" и "Кобрынскі строй" серии "Беларускі народны касцюм".Отмечается, что выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Республики Беларусь и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.Сведения об ожидаемых поступлениях, отпускных ценах и наличии памятных монет в кассе Национального банка, а также планируемых датах продаж памятных монет опубликованы на официальном сайте Нацбанка в разделе "Банкноты и монеты".