Национальное собрание сделало заявление в связи с принятием Европарламентом резолюции по Беларуси

Совет Республики. Фото: архив

БЕЛТА

26 ноября 2020 года Европейский парламент принял резолюцию по Беларуси, которая в очередной раз изобилует обвинениями, основанными на искажении и тенденциозной оценке событий, происходящих в нашей стране. Европейские парламентарии при этом словно не слышат мнение большинства белорусских граждан, которые сделали свой выбор и хотят жить в стабильной и безопасной стране.Национальное собрание Республики Беларусь рассматривает принятие резолюции как неприемлемое вмешательство во внутренние дела суверенного и независимого государства. Содержащиеся в ней призывы к применению санкций ставят под угрозу достигнутый прогресс в сотрудничестве Беларуси и ЕС, включая межпарламентское взаимодействие.Белорусские парламентарии твердо уверены, что все попытки давления на Беларусь и стремление изменить вектор развития государства являются неправомерными и бесперспективными.Мы продолжим дело укрепления нашей страны исключительно в интересах белорусского народа.