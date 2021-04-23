Национальное агентство по туризму прогнозирует скорое расширение сети маршрутов внутри Беларуси

– сказал он.По словам Павла Сапотько, Национальное агентство по туризму тоже вносит свой вклад в совершенствование туристического обслуживания. В частности, аккредитован ряд новых экскурсоводов и гидов-переводчиков. Разрабатываются новые направления для путешествий. Существующие маршруты в Хатынь, на Курган Славы, в Брестскую крепость переведены на китайский и английский языки. Кроме того, нацагентство выполняет роль координатора во взаимодействии государственного, общественного и коммерческого сегментов туристической отрасли.– убежден Павел Сапотько.23-я Международная весенняя выставка-ярмарка туристских услуг «Отдых-2021», которую проводит Национальный выставочный центр «БелЭкспо» совместно с Министерством спорта и туризма Республики Беларусь, проходит с 23 по 25 апреля в белорусской столице в выставочном павильоне на проспекте Победителей, 14. Акцент сделан на внутреннем туризме: в числе экспонентов в списке участников – белорусские агроусадьбы, музеи, различные туристические объекты, объекты профильной инфраструктуры. Кроме того, каждая из областей страны демонстрирует свой потенциал в сфере отдыха и путешествий.