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Национальное агентство по туризму прогнозирует скорое расширение сети маршрутов внутри Беларуси

В этом году на туристической карте Беларуси появится немало новых маршрутов – такой прогноз озвучил директор Национального агентства по туризму Павел Сапотько в беседе с корреспондентом sb.by на открывшейся в пятницу в Минске международной выставке-ярмарке «Отдых-2021». 


– В этом году новые маршруты по Беларуси однозначно появятся, – сказал он. – В прошлом и нынешнем году было разработано много интересных вариантов путешествий. Причем акцент делается на культурное наследие, в том числе нематериальное. Я бы также отметил в этих разработках некую комплексность и системность, поскольку в новых маршрутах задействованы учреждения культуры, природоохранные учреждений, памятники природы и нематериального наследия, а также туристические дестинации, социально-культурные кластеры и т. п.

По словам Павла Сапотько, Национальное агентство по туризму тоже вносит свой вклад в совершенствование туристического обслуживания. В частности, аккредитован ряд новых экскурсоводов и гидов-переводчиков. Разрабатываются новые направления для путешествий. Существующие маршруты в Хатынь, на Курган Славы, в Брестскую крепость переведены на китайский и английский языки. Кроме того, нацагентство выполняет роль координатора во взаимодействии государственного, общественного и коммерческого сегментов туристической отрасли.

– Мы делаем все возможное, чтобы расширить точки соприкосновения государственных организаций, в том числе учреждений Минспорта, Минобразования, Минкультуры, общественных организаций, бизнес-сообществ, экологических и социально-культурных инициатив и бизнеса. Три сегмента — общественный, государственный и коммерческий, соединяясь воедино, смогут продвинуть и реализовать очень многие интересные проекты и мероприятия, – убежден Павел Сапотько.

23-я Международная весенняя выставка-ярмарка туристских услуг «Отдых-2021», которую проводит Национальный выставочный центр «БелЭкспо» совместно с Министерством спорта и туризма Республики Беларусь, проходит с 23 по 25 апреля в белорусской столице в выставочном павильоне на проспекте Победителей, 14. Акцент сделан на внутреннем туризме: в числе экспонентов в списке участников – белорусские агроусадьбы, музеи, различные туристические объекты, объекты профильной инфраструктуры. Кроме того, каждая из областей страны демонстрирует свой потенциал в сфере отдыха и путешествий. 
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Фото: Алексей МАТЮШ
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