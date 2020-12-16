Национальная библиотека Беларуси покажет работы 12 литовских иллюстраторов детских книг

Показать широкому кругу зрителей работы литовских иллюстраторов детских книг – главная цель экспозиции.Подбором произведений занималась Довиле Тамкуте – куратор выставки, художница и арт-менеджер, которая работает в сфере визуальной и прикладной графики., – считает Довиле Тамкуте.Отмечается, что выставка подготовлена при участии посольства Литовской Республики в Республике Беларусь.Свои произведения продемонстрируют 12 известных литовских книжных иллюстраторов, чье творчество завоевало множество наград на конкурсах самых красивых книг в Литве и за рубежом.Зрители смогут увидеть самые разнообразные иллюстраций, от карандашных (в стиле комикса) до коллажных, созданных с помощью компьютера и других средств художественного выражения., – добавили в отделе связей с общественностью НББ.