Выставка "Сусветная разнастайнасць у літоўскіх кніжных ілюстрацыях" начнет работать 17 декабря в галерее "Ракурс" Национальной библиотеки Беларуси, сообщили в отделе связей с общественностью НББ.
Показать широкому кругу зрителей работы литовских иллюстраторов детских книг – главная цель экспозиции.
Подбором произведений занималась Довиле Тамкуте – куратор выставки, художница и арт-менеджер, которая работает в сфере визуальной и прикладной графики.
– Экспозиция раскрывает главные тенденции в сегодняшней литовской книжной иллюстрации, широкий спектр средств выражения и технического разнообразия, – считает Довиле Тамкуте.
Отмечается, что выставка подготовлена при участии посольства Литовской Республики в Республике Беларусь.
Свои произведения продемонстрируют 12 известных литовских книжных иллюстраторов, чье творчество завоевало множество наград на конкурсах самых красивых книг в Литве и за рубежом.
Зрители смогут увидеть самые разнообразные иллюстраций, от карандашных (в стиле комикса) до коллажных, созданных с помощью компьютера и других средств художественного выражения.
– Посетить выставку можно по читательскому билету или билету социокультурного центра. Увидеть экспозицию может абсолютно каждый, ведь возрастное ограничение 0+, – добавили в отделе связей с общественностью НББ.
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Национальная библиотека Беларуси покажет работы 12 литовских иллюстраторов детских книг
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК