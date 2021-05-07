Нацбанк выпустит памятные монеты в честь трех белорусских писателей

В честь писателей будут выпущены тиражом 699 штук и номиналом 20 руб. серебряные монеты «Кандрат Крапіва. 125 гадоў», «Іван Мележ. 100 гадоў» и «Іван Шамякін. 100 гадоў».Также планируется выпуск 1599 единиц медно-никелевых монет номиналом в 1 руб.Монеты выйдут в обращение 25 мая. Постановление вступит в силу после его официального опубликования.