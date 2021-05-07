Национальный банк Беларуси выпустит в обращение памятные монеты, приуроченные к юбилеям классиков белорусской литературы. Соответствующее постановление № 109 от 27 апреля было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
В честь писателей будут выпущены тиражом 699 штук и номиналом 20 руб. серебряные монеты «Кандрат Крапіва. 125 гадоў», «Іван Мележ. 100 гадоў» и «Іван Шамякін. 100 гадоў».
Также планируется выпуск 1599 единиц медно-никелевых монет номиналом в 1 руб.
Монеты выйдут в обращение 25 мая. Постановление вступит в силу после его официального опубликования.
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Нацбанк выпустит памятные монеты в честь трех белорусских писателей
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