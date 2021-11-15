Нацбанк продлевает время работы касс для обмена банкнот образца 2000 года

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Время работы корректируется с целью предоставления дополнительных возможностей для граждан. Так, операции по обмену купюр образца 2000 года на банкноты и монеты образца 2009 года будут осуществляться в режиме продленного рабочего дня с 09:00 до 19:00 (24 декабря – с 09:00 до 18:00). Другие процедуры в кассах финансового учреждения в указанный период будут совершаться в обычном режиме: понедельник – четверг с 09:00 до 16:00, пятница – с 09:00 до 15:00 (24 декабря – с 09:00 до 14:00).31 декабря 2021 года все операции в кассах Нацбанка будут совершаться с 09:00 до 14:00.Напоминаем, кассы расположены по адресу: г. Минск, ул. Толстого, 6.31 декабря 2021 года завершается период обмена банкнот белорусских рублей образца 2000 года. С 1 января 2022 года банкноты номиналом 100, 500, 1000, 5000, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, 200 000 белорусских рублей образца 2000 года будут считаться недействительными (утратившими силу законного платежного средства).Эти номиналы банкнот можно обменять на банкноты и монеты образца 2009 года в кассах Национального банка без ограничений и без взимания вознаграждения. Обмен осуществляется в соотношении 10 000 белорусских рублей в денежных знаках образца 2000 года к 1 белорусскому рублю в денежных знаках образца 2009 года.