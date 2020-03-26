Нацбанк принял дополнительные меры для финансовой поддержки реального сектора экономики

Национальный банк принял дополнительные меры, направленные на повышение возможностей банков по оказанию финансовой поддержки реальному сектору экономики. Об этом сообщили в Управлении информации и общественных связей регулятора.





«Правление Национального банка 25 марта 2020 года приняло решение о применении дополнительных мер, направленных на повышение возможностей банков по сохранению финансовой поддержки реальному сектору экономики в условиях повышенного влияния внешних негативных факторов», — говорится в сообщении

В частности, на период до 31 декабря 2020 года включительно изменяется ряд пруденциальных требований. К примеру, банкам предоставляется право применять значение консервационного буфера капитала в размере 2,25 процентного пункта.

Кроме того, при классификации активов, подверженных кредитному риску, и формировании специальных резервов банкам предоставляется право специальные резервы на покрытие возможных убытков по активам, подверженным кредитному риску, и условным обязательствам в иностранной валюте формировать в белорусских рублях по официальному курсу национальной валюты, установленному Нацбанком по отношению к соответствующей иностранной валюте на 1 марта 2020 года.

Также банкам предоставлено право относить задолженность по активам, подверженным кредитному риску, и условные обязательства в иностранной валюте к обеспеченным, недостаточно обеспеченным и необеспеченным без учета требований к покрытию сумм вознаграждений (процентов, комиссионных и иных аналогичных вознаграждений), причитающихся к уплате в течение ближайших 12 месяцев. Кроме того, они теперь вправе относить обеспечение, полученное по таким активам, к высококачественному обеспечению без учета требований к покрытию сумм вознаграждений (процентов, комиссионных и других аналогичных вознаграждений), причитающихся к уплате в течение ближайших 12 месяцев, в том числе начисленных и подлежащих уплате в текущем месяце.

И наконец, банки смогут оценивать качество и достаточность обеспечения, полученного в виде залога по активам, подверженным кредитному риску, и условным обязательствам в иностранной валюте, без учета требований к периодичности проведения такой оценки.