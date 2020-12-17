Нацбанк опубликовал результаты исследования по оценке финансовой грамотности населения Беларуси

Работа проведена Институтом социологии НАН Беларуси по заказу Национального банка и является первым из трех предусмотренных планом совместных действий по повышению финансовой грамотности населения на 2019–2024 годы. Аналогичные исследования планируются в 2022 и 2024 годах.В ходе исследования был проведен опрос взрослого населения Беларуси. Всего по национальной репрезентативной выборке в опросе приняли участие 1500 респондентов. Во время исследования была дана оценка уровня финансовой грамотности населения, выявлены наиболее проблемные ее аспекты. При этом была разработана и апробирована система индикаторов, позволяющих наиболее полно и всесторонне оценивать текущую ситуацию, ее динамику и перспективы развития.Отмечается, что данное исследование позволило получить информацию, которая дает возможность оценить эффективность реализуемых мер и принять решения в области дальнейшего совершенствования деятельности по повышению финансовой грамотности населения.