Наталья Кочанова встретилась со студентами Полоцкого колледжа

Необычные гости знакомились сегодня с работой верхней палаты белорусского Парламента. Студенты Полоцкого колледжа Витебского госуниверситета имени П.М. Машерова первыми среди учащихся ссузов страны посетили здание Совета Республики, осмотрели уникальный и единственный в нашей стране музей истории отечественного парламентаризма, ознакомились с историей здания, побывали в зале заседаний - и встретились для откровенного разговора с председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальей Кочановой.
Тепло поприветствовав полочан, Наталья Кочанова посвятила для искреннего, душевного и разнопланового разговора с ними - по сути, большой диалоговой площадки - почти два часа своего времени. Предваряя диалог, председатель Совета Республики подчеркнула:
- Встречи с молодежью для нас всегда очень важны. В нашей стране 382 молодежные организации. Важно, чтобы они были конструктивными, чтобы понимали, как понимаем это мы, что за молодежью - будущее страны.
Наталья Кочанова напомнила, что Беларусь смогла, невзирая на все сложности, сохранить социально ориентированное государство:
- И мы ни на шаг не отступили от него, какие бы непростые периоды в жизни нашей страны не были. В прошлом году экономики многих стран рухнули, из-за этого и у нас нарушились кооперационные связи. Но вместе с тем были сохранены социальные обязательства, которые взяло на себя государство - по поддержке семей, воспитывающих детей, по поддержке молодежи, пожилых людей. Мы ни одну программу не свернули и работаем все так же четко. Потому что самое главное в нашей стране - это люди и справедливое отношение к ним. И все принимаемые решения должны быть во благо людей и государства.
Этой встрече и оживленному диалогу на ней предшествовала организованная для студентов Полоцкого колледжа познавательная экскурсия по Музею истории отечественного парламентаризма, открытому в прошлом году в фойе Совета Республики. Идея о создании такой экспозиции под эгидой верхней палаты Парламента была озвучена в январе 2020-го одним из посетителей, пришедших на прием по личным вопросам к Наталье Кочановой. Планировалось, что музей может появиться к 25-летию Совета Республики, которое будет отмечаться в 2022 году. Однако откладывать в долгий ящик не стали. Ведь как воспитательный фактор такого музея, особенно для молодежи, так и историко-архивный - налицо.
Сам факт приглашения представителей полоцкой земли, откуда пошли истоки белорусской государственности, к истокам белорусского парламентаризма - более чем знаковый.
Как призналась журналистам директор Полоцкого колледжа УО «Витебский государственный университет имени П.М.Машерова», член Совета Республики Татьяна Полушкина, приглашение принять участие во встрече с Натальей Кочановой поступило от первичной организации Белорусского союза женщин в Совете Республики:
- Наше учебное заведение - старейшее в Беларуси, через полтора года оно отметит 150-летие. И когда нам предложили посетить это здание, этот музей и познакомиться с работой верхней палаты, мы с радостью его приняли. Ведь та работа, которая проводится Советом Республики и Натальей Ивановной лично по постоянному системному общению с молодежью, полезна для всех. Совет Республики из первых уст узнает о проблемах и чаяниях молодых людей, а те понимают, что они не одни, их хотят слушать и слышать.
- Диалог получился очень открытым, живым и родным, - поделилась впечатлениями по итогам разговора студентка колледжа Полина Шостак. - Как будто мы сидели с человеком, с которым давно были знакомы. Мы получили ответы на интересующие вопросы - про спорт, медицину, образование. Надеюсь, это не последняя встреча. Но именно об этой будем много рассказывать нашим студентам.
Еще один полоцкий студент, Роман Аниськович, подтвердил:
- Я очень благодарен за приглашение посетить Совет Республики. Мы смогли ознакомиться с его работой, задать Наталье Ивановне многие вопросы - и получить очень четкие ответы. Диалог был открытым, веселым и интересным. Думаю, надежды и ожидания каждого из нас эта встреча оправдала.
Как отметила председатель первичной организации Белорусского союза женщин секретариата Совета Республики Тамара Леончик, в Год народного единства у верхней палаты белорусского Парламента появилась новая форма работы:
- Приглашать детей, подростков, студентов посмотреть наш музей. Думаю, это особенно важно для детей из регионов. Ныне же у нас в гостях побывали учащиеся колледжа педагогического профиля - и думаю, это сыграет важную роль в формировании их как ответственных граждан Беларуси.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
10
Наталья Кочанова встретилась со студентами Полоцкого колледжа
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter