Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.63
EUR: 3.14
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Наталья Кочанова встретилась со студентами Полоцкого колледжа

Наталья Кочанова встретилась со студентами Полоцкого колледжа

Необычные гости знакомились сегодня с работой верхней палаты белорусского Парламента. Студенты Полоцкого колледжа Витебского госуниверситета имени П.М. Машерова первыми среди учащихся ссузов страны посетили здание Совета Республики, осмотрели уникальный и единственный в нашей стране музей истории отечественного парламентаризма, ознакомились с историей здания, побывали в зале заседаний - и встретились для откровенного разговора с председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальей Кочановой.


Тепло поприветствовав полочан, Наталья Кочанова посвятила для искреннего, душевного и разнопланового разговора с ними - по сути, большой диалоговой площадки - почти два часа своего времени. Предваряя диалог, председатель Совета Республики подчеркнула:

- Встречи с молодежью для нас всегда очень важны. В нашей стране 382 молодежные организации. Важно, чтобы они были конструктивными, чтобы понимали, как понимаем это мы, что за молодежью - будущее страны.



Наталья Кочанова напомнила, что Беларусь смогла, невзирая на все сложности, сохранить социально ориентированное государство:

- И мы ни на шаг не отступили от него, какие бы непростые периоды в жизни нашей страны не были. В прошлом году экономики многих стран рухнули, из-за этого и у нас нарушились кооперационные связи. Но вместе с тем были сохранены социальные обязательства, которые взяло на себя государство - по поддержке семей, воспитывающих детей, по поддержке молодежи, пожилых людей. Мы ни одну программу не свернули и работаем все так же четко. Потому что самое главное в нашей стране - это люди и справедливое отношение к ним. И все принимаемые решения должны быть во благо людей и государства. 




Этой встрече и оживленному диалогу на ней предшествовала организованная для студентов Полоцкого колледжа познавательная экскурсия по Музею истории отечественного парламентаризма, открытому в прошлом году в фойе Совета Республики. Идея о создании такой экспозиции под эгидой верхней палаты Парламента была озвучена в январе 2020-го одним из посетителей, пришедших на прием по личным вопросам к Наталье Кочановой. Планировалось, что музей может появиться к 25-летию Совета Республики, которое будет отмечаться в 2022 году. Однако откладывать в долгий ящик не стали. Ведь как воспитательный фактор такого музея, особенно для молодежи, так и историко-архивный - налицо.




Сам факт приглашения представителей полоцкой земли, откуда пошли истоки белорусской государственности, к истокам белорусского парламентаризма - более чем знаковый.

Как призналась журналистам директор Полоцкого колледжа УО «Витебский государственный университет имени П.М.Машерова», член Совета Республики Татьяна Полушкина, приглашение принять участие во встрече с Натальей Кочановой поступило от первичной организации Белорусского союза женщин в Совете Республики:

- Наше учебное заведение - старейшее в Беларуси, через полтора года оно отметит 150-летие. И когда нам предложили посетить это здание, этот музей и познакомиться с работой верхней палаты, мы с радостью его приняли. Ведь та работа, которая проводится Советом Республики и Натальей Ивановной лично по постоянному системному общению с молодежью, полезна для всех. Совет Республики из первых уст узнает о проблемах и чаяниях молодых людей, а те понимают, что они не одни, их хотят слушать и слышать.




- Диалог получился очень открытым, живым и родным, - поделилась впечатлениями по итогам разговора студентка колледжа Полина Шостак. - Как будто мы сидели с человеком, с которым давно были знакомы. Мы получили ответы на интересующие вопросы - про спорт, медицину, образование. Надеюсь, это не последняя встреча. Но именно об этой будем много рассказывать нашим студентам.

Еще один полоцкий студент, Роман Аниськович, подтвердил:

- Я очень благодарен за приглашение посетить Совет Республики. Мы смогли ознакомиться с его работой, задать Наталье Ивановне многие вопросы - и получить очень четкие ответы. Диалог был открытым, веселым и интересным. Думаю, надежды и ожидания каждого из нас эта встреча оправдала.

Как отметила председатель первичной организации Белорусского союза женщин секретариата Совета Республики Тамара Леончик, в Год народного единства у верхней палаты белорусского Парламента появилась новая форма работы:

- Приглашать детей, подростков, студентов посмотреть наш музей. Думаю, это особенно важно для детей из регионов. Ныне же у нас в гостях побывали учащиеся колледжа педагогического профиля - и думаю, это сыграет важную роль в формировании их как ответственных граждан Беларуси.

Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Наталья Кочанова встретилась со студентами Полоцкого колледжа
Министры в феврале проведут приемы граждан в регионах
«Подношение С.Ю. Жуковскому» – выставка международных живописных пленэров открылась в Бресте
Помощников вызывали? Активисты Минской городской организации БРСМ помогают в расчистке улиц от снега
В 2020 году в МАРТ поступило 154 обращения о нарушении антимонопольного законодательства
ГАИ призывает водителей отказаться от дальних поездок в сильный мороз
Предложения для разрешения ситуации с ЖК «Грушевский посад» представят Президенту
МИД России объявил трех европейских дипломатов персонами нон грата
Макей встретился с послом России
ОДКБ разработала план подготовки сил коллективной безопасности на 2022 год
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Нет, я не Байден, я – другой
Авантюры под бчб-флагом
Снопков: в Беларуси должна быть создана простая и понятная система налоговых обязательств
Вера Брежнева и Константин Меладзе продвигают скандинавскую ходьбу
В Могилеве идеологический актив области обсуждал новые форматы работы
В Ивановском районе браконьеры застрелили косуль
Спрос на кадры из-за пандемии в столице снизился на 21 процент
Умер актер из «Полицейского с Рублевки»
Как подготовить семена к севу
Хоккей. Есаулов назначен главным тренером минской «Юности»
В Рогачеве водитель получил 2,5 года ограничения свободы за кражу зерна
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Хунта в голове
32% делегатов ВНС от Гродненщины – женщины
Влада ввязалась в авантюру под названием «ремонт»
В Беловежской пуще намерены начать заболачивание сети мелиоративных каналов «Жарковщина»
Медведева: в Беларуси полностью ликвидирована крайняя нищета в ее международном определении
ГТК: в 2020 году увеличилось количество преступлений, связанных с незаконным ввозом валюты в страну
Лобович: в пандемию в Беларуси удалось сохранить стабильность на рынке труда
Плательщиками транспортного налога будут более двух миллионов белорусов
Минчанка напала на врача, приревновав к своему парню
Пэрис Хилтон готовится стать мамой
В Витебске парень покупал машины за обещания. Как не попасться на удочку автомошенников?
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Ядерные вооружения без гонки
Что нужно знать о фибрилляции предсердий
"Такие встречи помогают почувствовать обстановку в регионе" – Андрейченко провел прием граждан в Глубоком
В воскресенье в Минске пройдет чемпионат Беларуси по самбо
ЕЭК и Исполком СНГ подписали план сотрудничества на 2021–2022 годы
По итогам Евразийского межправсовета подписано семь документов
Белорусский фристайлист в 17 лет подобрался к пьедесталам Кубка мира и думает про Олимпиаду
Посол Андрей Равков встретился c дуайеном дипломатического корпуса в Азербайджане
Филипп Киркоров представит на «Евровидении-2021» команду Молдовы
В автомобиле брестчанина обнаружили 105 литров контрафактного алкоголя
Онкологические заболевания в Беларуси занимают второе место в структуре смертности, а во многих государствах — уже первое
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
«Крупье» дает наводку
В новом формате семинара-дискуссии в Могилеве проходит итоговая коллегия главного управления идеологической работы и по делам молодежи Могилевского облисполкома
Пятнадцать процентов площади Брестчины – особо охраняемые природные территории
Поэт, писатель, журналист Наум Гальперович — об источниках вдохновения и пути в профессию
Авторы
СКАНИРУЙТЕ