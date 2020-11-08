Наталья Эйсмонт участникам автопробега «За единую Беларусь»: вы – крутые!

Наталья Эйсмонт поздравила участников и организаторов мероприятия с ошеломительным успехом акции. Ведь сегодня полуторатысячная колонна автомобилей, по сути, «замкнула» Минскую кольцевую дорогу. Еще не все экипажи выехали с аэродрома Липки на маршрут, а головные автомобили, описав круг, уже возвращались к месту старта.Во время финального концерта Наталья Эйсмонт обратилась со сцены к участникам:Пресс-секретарь Президента не скрывала эмоций:Наталья Эйсмонт рассказала, как обменивалась впечатлениями с одним из организаторов пробега Сергеем Рачковским:Пресс-секретарь Главы государства адресовала участникам и организаторам пробега горячие слова поздравлений и искренней благодарности:На этих словах публика прервала оратора дружным скандированием:После некоторой паузы Наталья Эйсмонт продолжила: