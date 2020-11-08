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Наталья Эйсмонт участникам автопробега «За единую Беларусь»: вы – крутые!

Участников Республиканского автопробега «За единую Беларусь!» лично поприветствовала пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт. Напомним, в столицу съехались участники со всей страны. Пробег стартовал с аэродрома Липки в Минске и его путь прошел по МКАД.


Наталья Эйсмонт поздравила участников и организаторов мероприятия с ошеломительным успехом акции. Ведь сегодня полуторатысячная колонна автомобилей, по сути, «замкнула» Минскую кольцевую дорогу. Еще не все экипажи выехали с аэродрома Липки на маршрут, а головные автомобили, описав круг, уже возвращались к месту старта.
 


Во время финального концерта Наталья Эйсмонт обратилась со сцены к участникам:

- У нас у всех одинаковый взгляд, одинаковая позиция и одинаковое мнение по поводу всего происходящего. Мы за нашу Беларусь – единую, неделимую и самую, самую лучшую!
 

Пресс-секретарь Президента не скрывала эмоций:

- Я на самом деле сегодня зарядилась. Не могу сказать, что я до этого была разряжена, но я очень благодарна ребятам, которые меня подключили и мы с ними в последнее время прекрасно взаимодействуем. Но быть внутри этого всего, я подчеркиваю, как абсолютно обыкновенный, рядовой участник этого пробега – это просто потрясающе!
 

Наталья Эйсмонт рассказала, как обменивалась впечатлениями с одним из организаторов пробега Сергеем Рачковским:
 
- Мы сейчас с Сергеем шли к сцене, я у него спросила: «Ну что, довольны»? Он говорит: «Я когда увидел, что мы еще не выехали, а вы уже возвращались, я просто прыгал на этой трассе. А я хочу сказать, что мы ехали в голове колонны нашим микроавтобусом и мы прыгали точно также в этом микроавтобусе, когда увидели, что мы уже возвращаемся, а колонна еще не вся выехала. Мы сделали это! Вы сделали это»!
 

Пресс-секретарь Главы государства адресовала участникам и организаторам пробега горячие слова поздравлений и искренней благодарности:
 
- Главное, зачем я сюда вышла, - это именно для того, чтобы поздравить вас всех с тем, что вы сделали сегодня. Поздравить вас всех с тем, что вы делаете на протяжении последних месяцев. Вы объехали всю Беларусь. Вы намотали тысячи, десятки тысяч километров. Это потрясающе. Я за этим всем часто наблюдаю как зритель, как телезритель, как чиновник иногда. Я вам хочу сказать огромное спасибо. Вы делаете большое дело. Большое и самое настоящее. Вы все лучшие! Молодцы! Спасибо всем огромное!


На этих словах публика прервала оратора дружным скандированием:
 
- За батьку!
 

После некоторой паузы Наталья Эйсмонт продолжила:

- Я со многими сегодня познакомилась. Со многими сегодня сфотографировалась. Я просто этими потрясающими эмоциями пропиталась и услышала много-много настоящих, самых главных слов. Обещаю, что при первой же возможности я все это всем и, в том числе, руководителю - Батьке передам. Он должен это знать и чувствовать! Еще раз хочу сказать, какие вы крутые. Вы и свами это знаете. Какие вы молодцы. И самое главное еще раз вам большое спасибо!
 

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Фото: Александр КУШНЕР
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