Об этом в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» сказал заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щёкин.
– Нашим дипломатам пора перестать говорить на дипломатическом языке, делать услужливые реверансы. Важно стать более жесткими, принципиальными и начать мгновенно реагировать на то, что происходит. Глава государства привел пример с Латвией, когда белорусский флаг сорвали и, к большому сожалению, серьезной реакции от нашего дипломата не поступило, хотя она должна была последовать. Конечно, еще придется отработать механизм, потому что с подобными вещами ранее не сталкивались и в этом есть определенная сложность, – обратил внимание эксперт.
По словам Николая Щёкина, с этой целью в Минске и собираются дипломаты. Здесь они учатся, а их главным лектором выступает Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
– Считайте, что Президент вчера прочитал лекцию, как надо вести себя и работать на дипломатической должности за рубежом. Отмалчиваться сейчас никому нельзя, – уточнил гость ток-шоу.
Эксперт отметил, что белорусские дипломаты зачастую работают за рубежом в тылу врага, поэтому во всех отношениях они должны быть как стальной легированный стержень и исходить только из интересов Беларуси.
– Если ты не можешь, не справляешься, где-то дрогнул, сэмоционировал, пиши рапорт и уходи с этой должности. Ты защищаешь государство <...>, за тобой страна и белорусский народ. Отступать некуда, – заключил Николай Щёкин.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Нашим дипломатам надо перестать делать услужливые реверансы, важно стать более жесткими и принципиальными – Щёкин
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