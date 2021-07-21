Нашим дипломатам надо перестать делать услужливые реверансы, важно стать более жесткими и принципиальными – Щёкин

– обратил внимание эксперт.По словам Николая Щёкина, с этой целью в Минске и собираются дипломаты. Здесь они учатся, а их главным лектором выступает Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.– уточнил гость ток-шоу.Эксперт отметил, что белорусские дипломаты зачастую работают за рубежом в тылу врага, поэтому во всех отношениях они должны быть как стальной легированный стержень и исходить только из интересов Беларуси.– заключил Николай Щёкин.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.