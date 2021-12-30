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  2. "Наши дети": гости из бригады спецназа внутренних войск посетили минский детдом N 5 (ВИДЕО)

"Наши дети": гости из бригады спецназа внутренних войск посетили минский детдом N 5 (ВИДЕО)

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Источник видео: официальный канал войсковой части 3214

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