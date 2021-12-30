Главная "Наши дети": гости из бригады спецназа внутренних войск посетили минский детдом N 5 (ВИДЕО) Опубликовано: 30.12.2021 20:06:24 409 "Наши дети": гости из бригады спецназа внутренних войск посетили минский детдом N 5 (ВИДЕО) Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым! Источник видео: официальный канал войсковой части 3214 Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter ГОРЯЧАЯ ТЕМА: Благотворительная акция "Наши дети 2021" Наши дети благотворительность Версия для печати Новости и статьи