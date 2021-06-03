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Нарышкин: право на суверенное развитие мы будем отстаивать

Действия западных стран по отношению к России и Беларуси являются агрессивными, но Россия, как и Беларусь, будет отстаивать свое право на суверенное развитие. Об этом заявил на встрече с руководством Комитета госбезопасности Беларуси директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин, передает корреспондент БЕЛТА.


Сегодня состоялось 20-е совместное заседание коллегии Комитета государственной безопасности Беларуси и Службы внешней разведки РФ.

После встречи с руководством Комитета госбезопасности Сергей Нарышкин ответил на вопросы журналистов. Один из них касался ограничений и санкций по отношению к России и официальному Минску. "Мы оцениваем действия западных стран как агрессивные акции, акции, которые предпринимаются вне рамок международного права. Должен сказать, что в Российской Федерации нашими гражданами эти действия воспринимаются крайне негативно. Среди нашего населения растет неприемлемость такой политики западных стран. Я думаю, что похожие явления происходят и в белорусском обществе. Это все элементы гибридной войны, агрессивные действия. Потому что термин "недружественные шаги" – очень мягкий. Эти агрессивные действия направлены против суверенитета наших стран, и мы с этим мириться не будем. Мы стоим твердо на позициях защиты общечеловеческих ценностей, которыми дорожим, и, что бы ни случилось, свое право на суверенное развитие, на выбор своего самобытного пути развития мы будем защищать и этому следовать", – подчеркнул Сергей Нарышкин.

Фото: БЕЛТА
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