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Наряжали елки, готовили пиццу и грелись на солнышке: выходные белорусов в Instagram
Наряжали елки, готовили пиццу и грелись на солнышке: выходные белорусов в Instagram
Многие уже всеми способами создают новогоднее настроение: в домах пахнет хвоей и мандаринами, сияют яркие огоньки гирлянд. В такой атмосфере приятно проводить время дома, особенно в кругу близких и дорогих. В нашей традиционной подборке – самые яркие моменты прошедших выходных, которыми белорусы поделились на своих страничках в Instagram.
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