Нарядный Логишин сегодня принимает участников областных "Дажынак-2021" со всей Брестчины

Главный праздник хлеборобов проходит в городском поселке Логишин Пинского района, который к долгожданному событию преобразился неузнаваемо. С самого утра уютный населенный пункт напоминает бескрайнюю ярмарку, где скучать не приходится никому. Бойкие хозяева уличных палаток, нарядные музыканты, веселые зазывалы, несмотря на осеннюю прохладу, лихо поднимают настроение. Работает город мастеров, где народные умельцы демонстрируют мастер-класс, развернута масштабная выставка сельскохозяйственной техники, многолюдно у торговых рядов, но особое внимание приковано к героям завершившейся жатвы.





Горпоселок Логишин, ставший в нынешнем году столицей областных "Дажынак-2021", ведет отсчет своей истории с 1552 года, когда поселение впервые было упомянуто в "Писцовой книге Пинского княжества". В 1643 году населеннный пункт получил Магдебурское право. Тогда же был определен герб города: изображение волка с лосиными ногами на голубом фоне. В скульптурной композиции, установленной в центре поселка к "Дажынкам", герб отражен. Участники фестиваля-ярмарки с удовольствием фотографируются на его фоне.





В прошлом веке больше 20 лет Логишин был районным центром, в конце 1962 года вошел в состав Пинского района. В 2008-м получил статус агрогородка, еще через три года сюда подвели природный газ.

Большие перемены в жизни местного населения произошли во время подготовки к празднику урожая. В реконструкцию улиц, модернизацию объектов, обновление жилфонда вложены большие средства. Все это будет надежно служить людям, считают хозяева.





В областных "Дажынках" принимают участие делегации не только Брестской области, но и из других регионов страны. Лучших хлеборобов чествуют на главной сцене, устнановленной на обновленном городском стадионе. Участники и гости праздника урожая ознакомились с масштабной выставкой сельскозяйственной техники, производимой отечественными предприятиями, дегустируют лакомства, которые в широком ассортименте предлагает торговля, подпевают популярным коллективам художественной самодеятельности.





Торговые ряды на главных улицах фестиваля-ярмарки тружеников села растянулись более чем на километр. Организована работа выездных сезонных кафе на полторы тысячи мест. Представлен широкий ассортимент товаров отечественных производителей, продукция предприятий общепита. На ярмарке можно продегустировать и приобрести натуральный мед от пчеловодов Брестчины и многие другие лакомства. Каждый может поучаствовать в увлекательных конкурсах, акциях, сполна насладиться праздником.





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