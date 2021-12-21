«Нарушают микрофлору кишечника, вызывают расстройства ЖКТ»: врач о том, как питаться после приема антибиотиков

Пандемия коронавирусной инфекции спровоцировала массовый прием антибиотиков. По статистике ВОЗ, их назначают более 70% пациентов с COVID-19, причем часто – в профилактических целях. Однако применение антибиотиков на начальном этапе заболевания неоправданно: они нужны только в случае присоединения бактериальной инфекции. Ни один врач не в силах предсказать, заявит ли она о себе. А вот органы пищеварения после приема антибиотиков часто страдают, и требуется немало усилий и времени, чтобы наладить их работу. Прежде всего следует правильно питаться. О том, какие продукты помогут организму быстрее восстановиться после приема антибиотиков, рассказала врач-нутрициолог кандидат медицинских наук Ирина Юзуп.

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Как кишечная микробиота влияет на здоровье человека

Микробиоту не случайно называют «микробным органом». Микроорганизмы, которые обитают в желудочно-кишечном тракте, выполняют важные функции в поддержании здоровья организма:

• участвуют в иммунитете;

• регулируют работу и восстановление ЖКТ;

• участвуют в процессах переваривания пищи;

• синтезируют витамины группы В и витамин К;

• повышают всасывание кальция, железа, воды, газов, витаминов D и E;

• синтезируют нейромедиатор серотонин, который влияет на настроение и сон;

• способствуют выведению лишнего холестерина, поступившего с пищей.

«Антибиотики нарушают микрофлору кишечника, провоцируют желудочно-кишечные расстройства, чаще всего диарею, вызывают инфекцию Clostridium difficile, которая приводит к воспалению толстой кишки и негативно влияет на иммунную систему», – говорит специалист.

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Пробиотики предотвращают и лечат кишечные расстройства

Исследования показали, что пробиотики эффективно предотвращают и лечат диарею, спровоцированную антибиотиками. «Ученые установили, что прием пробиотиков вместе с антибиотиками снижает заболеваемость инфекцией Clostridium difficile на 66%», – уточняет врач.

Важно правильно принимать пробиотики. «Антибиотики уничтожают все бактерии в кишечнике – и вредные, и полезные. Если вы примете пробиотическую добавку сразу после антибиотика, содержащиеся в добавке полезные бактерии погибнут. Вот почему после приема антибиотика следует подождать около двух часов», – обращает внимание Ирина Юзуп.

Чтобы получить максимальную пользу от пробиотиков, принимайте их за полчаса или во время приема пищи. Кроме того, желательно, чтобы еда содержала жиры.

Вопрос о том, сколько должен длиться курс приема пробиотиков, остается открытым. Одни специалисты утверждают, что пробиотики следует принимать 5–10 дней во время лечения антибиотиками и в течение недели после его завершения. Другие рекомендуют употреблять пробиотики до тех пор, пока длится лечение антибиотиками. Третьи настаивают, что здоровье кишечной флоры восстановится, если пациент будет принимать пробиотики в течение восьми недель.

Кишечник нуждается в клетчатке

Необходимо употреблять продукты, богатые клетчаткой. Систематический обзор 64 исследований, посвященных влиянию клетчатки на микробиоту кишечника, показал: клетчатка помогает сбалансировать кишечную микрофлору и увеличить количество «хороших» бактерий. «Диета с высоким содержанием клетчатки и низким содержанием красного мяса увеличивает количество полезных кишечных бактерий, таких как лактобактерии, бифидобактерии, эубактерии и превотеллы», – акцентирует эксперт.

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Пребиотики улучшают эффективность пробиотиков

Пребиотики – это разновидность клетчатки, которая служит источником пищи для полезных бактерий в кишечнике. «Пребиотики оказывают положительное влияние на здоровье толстой кишки, повышают активность бифидобактерий, предотвращают негативное влияние амоксициллина на кишечник, защищают от различных желудочно-кишечных инфекций», – перечисляет врач.

Чтобы обеспечить организм пребиотиками, следите за тем, чтобы в рационе было достаточно овощей, фруктов, бобовых, цельнозерновых круп, ржаного хлеба. Во время приема антибиотиков обязательно употребляйте богатые пребиотиками продукты:

• чеснок;

• топинамбур;

• бананы;

• какао.

«Употребление одного-двух бананов в день повышает уровень полезных бактерий в кишечнике. Чеснок может предотвратить некоторые желудочно-кишечные расстройства. Сушеный топинамбур способствует увеличению штаммов бифидобактерий в толстой кишке. Какао содержит не только пребиотики, но и антиоксиданты», – поясняет Ирина Юзуп. И добавляет, что употребление цельнозерновых пшеничных злаков приводит к увеличению штаммов бифидо- и лактобактерий.

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Налегайте на ферментированные продукты

Для здоровья ЖКТ важны ферментированные продукты:

• йогурт;

• кефир;

• кимчи.

Установлено, что в кишечнике людей, которые регулярно едят йогурт, больше бифидобактерий. Если йогурт содержит лактобактерии casei, это положительно влияет на здоровье ЖКТ. Кефир обладает антимикробной и противоопухолевой активностью. Также употребление кефира укрепляет иммунную систему и улучшает усвоение лактозы. Блюдо кимчи, которое готовят путем ферментации овощей (чаще всего капусты) пробиотическими молочнокислыми бактериями, благотворно воздействует на кишечник и иммунитет.

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«Восстановление микрофлоры кишечника и иммунитета после приема антибиотиков может занять от двух недель до двух месяцев. В ваших силах ускорить процесс. Пользуйтесь этой возможностью, тем более что никаких сверхъестественных усилий от вас не требуется: просто сделайте ежедневную заботу о правильном питании своей привычкой», – резюмирует врач-нутрициолог Ирина Юзуп.