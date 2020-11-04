Нарколог объяснил, как влияет употребление алкоголя на коронавирус

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Руководитель наркологической "Клиники доктора Исаева", врач-нарколог Руслан Исаев пояснил: защитные свойства организма и определяют тяжесть течения болезни. Употребление алкоголя делает иммунитет слабее, поэтому пьющий человек, заразившийся COVID-19, может переносить недуг в тяжелой форме.- объяснил специалист.Руслан Исаев напомнил, что многие препараты для лечения коронавируса, несовместимы с алкоголем.– рассказал медик.Но может сработать защитная реакция организма – вместе с ухудшением самочувствия пропадет и желание пить спиртное.– подвел итог Руслан Исаев.