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Нарколог объяснил, как влияет употребление алкоголя на коронавирус

Если человек, инфицированный COVID-19, употребляет спиртные напитки,  у него может измениться форма течения болезни, сообщает РИА Новости.

Фото: pixabay.com

Руководитель наркологической "Клиники доктора Исаева", врач-нарколог Руслан Исаев пояснил: защитные свойства организма и определяют тяжесть течения болезни. Употребление алкоголя делает иммунитет слабее, поэтому пьющий человек, заразившийся COVID-19, может переносить недуг в тяжелой форме. 

- Если человек болеет в легкой форме и пьет спиртные напитки, он легко может обеспечить себе среднее или тяжелое течение болезни. Также смешение алкоголя с препаратами, которые применяются при лечении коронавируса, может привести к тяжелым осложнениям, - объяснил специалист. 

Руслан Исаев напомнил, что многие препараты для лечения коронавируса, несовместимы с алкоголем.

- Прежде всего, речь об антибиотиках. Они сами по себе могут вызвать побочные эффекты, а алкоголь способен вызвать дополнительные осложнения. Еще употребление спиртосодержащих напитков затрудняет действие антикоагулянтов – препаратов, препятствующих образованию тромбов. Из-за алкоголя, который повышает свертываемость крови, их нужно будет применять в больших количествах, – рассказал медик.

Но может сработать защитная реакция организма – вместе с ухудшением самочувствия пропадет и желание пить спиртное. 

- Если мы имеем тяжелое и среднее течение инфекционного заболевания, в том числе коронавируса, то это ситуация субъективно неприятная. Как правило, большого желания пить и ухудшать ситуацию - нет. Если человек уже серьезно заболел, то, скорее всего, он не будет тянутся к спиртному, – подвел итог Руслан Исаев. 
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