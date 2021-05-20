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Направляли самолет до самого столкновения – известны первые данные расшифровки «черных ящиков» Як-130

Погибшие под Барановичами летчики – настоящие герои, которые проявили лучшие качества белорусского военного: они пожертвовали жизнью ради спасения людей. Об этом заявил сегодня журналистам командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил генерал-майор Игорь Голуб, пишет БЕЛТА.


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Трагедия произошла 19 мая. Во время учебно-тренировочного полета под Барановичами потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130. Погиб экипаж: командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й ШАБ майор Андрей Владимирович Ничипорчик и летчик звена учебно-боевой эскадрильи на Як-130 116-й ШАБ лейтенант Никита Борисович Куконенко.

По результатам предварительной работы государственной комиссии, созданной по указанию Главы государства для проведения расследования (в нее входят представители прокуратуры, Следственного комитета, Министерства обороны, других ведомств), удалось извлечь с места падения самолета бортовые самописцы – "черные ящики".

"По первым предварительным результатам расшифровки уже достоверно могу сказать: аварийная ситуация произошла с самолетом Як-130 в горизонтальном полете над аэродромом Барановичи. Экипаж после возникновения аварийной ситуации доложил руководителю полетов об отказе системы управления, что подтверждается материалами объективного контроля "черных ящиков". В данной ситуации, согласно требованиям руководства по летной эксплуатации самолета Як-130, экипаж обязан был катапультироваться. На что руководитель полетов не менее десяти раз в эфир подал команду: "Катапультируйся! Прыгай!" В это время самолет начал совсем хаотичное движение, траектория полета сместилась влево. Экипаж не покинул самолет, а продолжал бороться. Им удалось перейти на резервную систему управления. Но это позволило стабилизировать только направление полета, не высоту. Она продолжала падать", – рассказал подробности Игорь Голуб.

От момента возникновения аварийной ситуации до падения самолета прошло чуть более минуты. В этих условиях неимоверными усилиями на высоте около 50 метров (более точно будет понятно по окончании расследования) экипажу удалось стабилизировать направление полета и направить Як-130 в единственную точку, которая была вне жилых построек. "К сожалению, уже перед гарантированным падением в эту точку экипажу не хватило высоты для принятия решения и чтобы безопасно покинуть самолет. По данным бортовых самописцев мы видим, что экипаж управлял, воздействовал на ручку управления самолетом и на педали, которые изменяют направление полета, до момента касания земли", – добавил генерал-майор.

От себя как командующего он подчеркнул, что в этой ситуации экипаж проявил самые лучшие качества белорусского военного, который до конца выполнил свой воинский долг: ценой своих жизней спас жизни наших граждан. "Это настоящие патриоты нашей страны, – отметил Игорь Голуб. – От лица командования Военно-воздушными силами, всего личного состава войск противовоздушной обороны хочу выразить семьям погибших, их родным и близким самые глубокие соболезнования. Мы оказываем и будем оказывать всю возможную и посильную в этой ситуации помощь. Но эти офицеры, наши боевые братья, навсегда с нами в строю".

Фото: Следственный комитет
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