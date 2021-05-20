Направляли самолет до самого столкновения – известны первые данные расшифровки «черных ящиков» Як-130

Трагедия произошла 19 мая. Во время учебно-тренировочного полета под Барановичами потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130. Погиб экипаж: командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й ШАБ майор Андрей Владимирович Ничипорчик и летчик звена учебно-боевой эскадрильи на Як-130 116-й ШАБ лейтенант Никита Борисович Куконенко.По результатам предварительной работы государственной комиссии, созданной по указанию Главы государства для проведения расследования (в нее входят представители прокуратуры, Следственного комитета, Министерства обороны, других ведомств), удалось извлечь с места падения самолета бортовые самописцы – "черные ящики"., – рассказал подробности Игорь Голуб.От момента возникновения аварийной ситуации до падения самолета прошло чуть более минуты. В этих условиях неимоверными усилиями на высоте около 50 метров (более точно будет понятно по окончании расследования) экипажу удалось стабилизировать направление полета и направить Як-130 в единственную точку, которая была вне жилых построек., – добавил генерал-майор.От себя как командующего он подчеркнул, что в этой ситуации экипаж проявил самые лучшие качества белорусского военного, который до конца выполнил свой воинский долг: ценой своих жизней спас жизни наших граждан., – отметил Игорь Голуб.Фото: Следственный комитет