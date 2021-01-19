Проект Комплексной программы развития электротранспорта до 2025 года рассматривается сегодня на заседании Президиума Совета Министров. Программа разрабатывалась по поручению Главы государства. Проект подготовлен с участием заинтересованных министерств и ведомств. Об этом сообщил журналистам председатель президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков.
Программа, считает Владимир Гусаков, своевременная, комплексная, а также является базовой, открывает широкие возможности для развития отдельных отраслей машиностроения, электротранспорта. В нее включен целый ряд программ Министерства транспорта и коммуникаций, концерна «Белнефтехим» и так далее.
– Получился слаженный, сбалансированный документ, который решает целый комплекс вопросов не только в области различных видов электротранспорта (электробусы, троллейбусы, персональный, грузовой, специальный транспорт), но и инфраструктуры – заправочные сети, научное обеспечение, создание компонентной базы размещения производства по электротранспорту, а также стандартизации и сертификации автомобилей и их составляющих, – отметил председатель президиума НАН.
Он обратил внимание: программа уже частично реализуется – создаются заправочные станции, СЗАО «БелДжи» приняло задачу выпустить тысячу электромобилей для персонального пользования.
– Ее реализация будет более динамичной, чем изначально заложено. Уже превышаются показатели по сравнению с тем, что мы закладывали в программу.
Комплексная программа развития электротранспорта на 2021–2025 годы предусматривает комплекс стимулирующих мер – включение программ по научным разработкам, господдержку, налоговые льготы.
Фото: БЕЛТА
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НАН Беларуси представила проект Комплексной программы развития электротранспорта на 2021–2025 годы
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