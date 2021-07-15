«Нам удалось вписать свой праздник в календарь культурной жизни многих народов»: Лукашенко открыл юбилейный «Славянский базар в Витебске»

– Дорогие друзья! Друзья истинные, преданные Беларуси и «Славянскому базару»! Именно так я сегодня обращаюсь ко всем, кто находится в городе Витебске: жителям Беларуси и тем, кто приехал из разных уголков мира. Ко всем, кто собрался сегодня в Летнем амфитеатре и кто сейчас смотрит нашу трансляцию в средствах массовой информации. «Славянскому базару» 30 лет!
Глава государства обратил внимание на то, что фестиваль стал первым масштабным культурным событием после развала Советского Союза:
– Когда были разорваны тысячи нитей, связывающих братские народы, никто даже представить не мог, какая роль была уготована «Славянскому базару». Три десятилетия назад мы начали путь «Через искусство – к миру и взаимопониманию», и нам удалось вписать свой праздник в календарь культурной жизни многих народов, объединить единомышленников более чем из 70 стран мира!
Президент отметил ценность этого праздника для разных народов:
– Когда на карте мира появились новые славянские и евразийские государства, когда в истории разных народов началась новая эпоха, людям, растерянным и оторванным друг от друга, как никогда нужна была надежда на сохранение духовных и братских связей. Эту надежду подарил наш фестиваль. Он дал всем уверенность в будущем, фундамент которого был заложен советскими традициями межнационального мира.
Лукашенко: для белорусов «Славянский базар» стал одним из символов становления независимого государстваФото: БЕЛТА
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