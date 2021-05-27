Накануне летних каникул ГАИ проверяет, соблюдают ли водители ПДД

Сотрудники Госавтоинспекции проверили, как в Центральном районе автолюбители соблюдают ПДД.– отмечает старший госавтоинспектор отдела ГАИ Центрального РУВД г.Минска Юрий Благушка.В связи с началом летних каникул до 5 июня включительно водителям необходимо в обязательном порядке в светлое время суток включать ближний свет фар или дневные ходовые огни (при их наличии). За невыполнение данного требования предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере до 3 базовых величин.– озвучил цифры Юрий Благушка.Кстати, завтра по всей стране пройдет Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Сохраним наше будущее!», направленный на профилактику ДТП с участием несовершеннолетних.Фото ОГАИ Центрального РУВД г.Минска