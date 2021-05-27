С 25 мая стартовала акция «Внимание - дети!», направленная на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. Особое внимание - соблюдению водителями скоростного режима, правил проезда пешеходных переходов и безопасной перевозки детей.
Сотрудники Госавтоинспекции проверили, как в Центральном районе автолюбители соблюдают ПДД.
- К третьему дню акции большинство водителей, соблюдая ПДД, двигаются со включенным светом фар, – отмечает старший госавтоинспектор отдела ГАИ Центрального РУВД г.Минска Юрий Благушка. – Однако имеются и те, кто не знает о проведении профилактического мероприятия, но таких с каждым днем все меньше.
В связи с началом летних каникул до 5 июня включительно водителям необходимо в обязательном порядке в светлое время суток включать ближний свет фар или дневные ходовые огни (при их наличии). За невыполнение данного требования предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере до 3 базовых величин.
- За 4 месяца 2021 года в Минске зарегистрировано 27 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 29 детей получили травмы, – озвучил цифры Юрий Благушка. - Поэтому крайне важно не оставлять своих детей без присмотра и контролировать, чтобы они не играли вблизи проезжей части. Необходимо помнить, что обучение детей умению ориентироваться в дорожной обстановке – залог безопасности. Каждый из родителей должен понимать, что только взрослые могут вовремя предупредить трагедию на дороге со своим ребенком.
Кстати, завтра по всей стране пройдет Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Сохраним наше будущее!», направленный на профилактику ДТП с участием несовершеннолетних.
Фото ОГАИ Центрального РУВД г.Минска
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Накануне летних каникул ГАИ проверяет, соблюдают ли водители ПДД
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