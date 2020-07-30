Накануне 90-летия ВДВ витебской СШ № 45 присвоили имя генерала армии Василия Маргелова

Соответствующее решение Витебский горисполком принял три месяца назад. А сегодня, накануне Дня десантников и сил специальных операций, свидетельство о присвоении учебному заведению имени основателя ВДВ СССР генерала армии Василия Маргелова торжественно вручили директору СШ № 45 Ирине Лошаковой.

Торжественная церемония, на которую пришли школьники, учителя, ветераны-десантники, оказалась яркой и запоминающейся. Перед собравшимися выступили военнослужащие разведроты 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. На школьный стадион приземлились спортсмены-парашютисты Витебской областной организационной структуры ДОСААФ. И, наконец, на фасаде главного учебного корпуса школы открыли большие граффити, на которых изображен Герой Советского Союза Василий Маргелов, наблюдающий за летящим по небу самолетом и десантирующимися из него парашютистами.

















Имя Маргелова, отметила Ирина Лошакова, педагогический коллектив школы выбрал не случайно:

– Рядом с нами проходит улица, которая носит имя основателя ВДВ СССР, здесь же мемориальная доска, открытая в его честь. У нас в школе расположен один из двух районных центров допризывной подготовки. Это пять оборудованных кабинетов и тир, где наши старшеклассники, а также учащиеся близлежащих школ изучают допризывную и медицинскую подготовку. Что же касается занятий по патриотическому воспитанию, профориентации, они традиционно проходят в 103-й воздушно-десантной бригаде. Символично, что имя «десантника №1» нам присвоили в год 75-летия Великой Победы и накануне 90-летие ВДВ, которое отметят 2 августа.





За разрешением на присвоение имени, рассказала Ирина Анатольевна, администрация школы официально обратилась к родственникам генерала армии:

– Мы связались с сыном Героя Советского Союза, который живет в России. Он поддержал нашу идею. Хотел приехать в Витебск на торжественную церемонию, но из-за пандемии и закрытых границ визит откладывается.

Не исключено, что в СШ № 45 родственники Василия Маргелова приедут на открытие музея. В школе всерьез намерены заняться изучением его биографии, начать собирать интересные экспонаты. С последними, уверяет офицер по связям с общественностью 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады Кирилл Лугвищик, военнослужащие с удовольствием помогут:

– Школьному музею мы можем предоставить парашюты, парашютные приборы, образцы формы одежды. Мы также в силах организовать постоянные и тематические экспозиции. Ведь более чем 70-летний боевой путь нашего соединения – от Великой Отечественной войны до Афганистана – яркий и героический. Витебск по праву считается столицей белорусских десантников. Маргелов неоднократно посещал наше соединение во время крупных учений. Оно первым в СССР получило БМД-1 (боевую машину десанта). Испытания этой техники, которые проходили на базе нашего соединения, лично курировал командующий ВДВ.











