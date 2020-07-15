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  2. Награждения победителей конкурса «Женщина года - 2019» пройдет 25 июля

Награждения победителей конкурса «Женщина года - 2019» пройдет 25 июля

25 июля состоится торжественная церемония награждения победителей ХII Республиканского конкурса «Женщина года - 2019». Этот конкурс проводится общественным объединением «Белорусский союз женщин» с целью поощрения женщин страны, добившихся выдающихся успехов в различных сферах деятельности.

В числе основных задач - демонстрация роли женщин в современном обществе, их вклада в поддержание здоровья нации, воспитание детей, социально-экономическое и гуманитарно-культурное развитие Беларуси; повышение социального статуса женщины и привлечение внимания к общественной значимости роли женщины; консолидация усилий БСЖ, других общественных объединений, организаций различных форм собственности в активизации их деятельности по улучшению положения женщин, поддержке женских инициатив по различным направлениям.

Председатель ОО «Белорусский союз женщин» Марианна Щеткина отметила, что у конкурса есть своя история, свои традиции и развитие:

- Неизменно одно - вот уже в двенадцатый раз лучшие из лучших женщин нашей страны поднимутся на заслуженный пьедестал славы и общественного признания. Каждая из них состоялась в разных сферах жизнедеятельности, каждая делает мир добрее и справедливее, несет красоту и гармонию, созидая себя, свою семью, свою страну.

Как сообщили порталу sb.by в БСЖ, на церемонии будут названы победители конкурса в номинациях:

«Успешный руководитель» - женщины-руководители, женщины, успешно работающие в бизнесе, внесшие значительный вклад в развитие личностного и профессионального потенциала женщин, создавшие благоприятные условия труда на производстве и в других сферах деятельности, внесшие вклад в развитие женского движения в регионе;

«Лидер Белорусского союза женщин» - женщины, лучшие руководители первичных организаций ОО «БСЖ»;

«Материнская слава» - многодетные матери (в том числе, воспитывающие приемных детей), матери, воспитавшие детей, добившихся значительных достижений на международном уровне;

«Хозяйка села» - женщины, внесшие значительный вклад в развитие малой Родины, сельскохозяйственного производства и переработку продукции, агроэкотуризма, социальной инфраструктуры и местного самоуправления;

«Духовность и культура» - женщины, внесшие весомый вклад в развитие духовно-нравственного потенциала общества; осуществляющие благотворительную в том числе волонтерскую деятельность.

Номинации «Успешный руководитель» и «Лидер Белорусского союза женщин» в этом году введены впервые.

В конкурсе участвовали более 250 женщин, 37 из которых и стали победителями. Финалы областного тура проходили в регионах в начале года с участием руководства регионов и женского актива.

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