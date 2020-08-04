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  2. Надежда Лазаревич, гендиректор «Бобруйскагромаш»: хочу жить под мирным небом

Надежда Лазаревич, гендиректор «Бобруйскагромаш»: хочу жить под мирным небом

Генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» Надежда Лазаревич сказала sb.by:  - Самое главное в моей жизни – 9-летняя дочурка София. Она очень любит большой теннис. Пять лет назад, когда дочери было 4 года, ее заметили тренеры – предложили заниматься спортом. И получается, надо сказать, неплохо.

Что важно: за занятия спортом родители не платят. В гимназии же малышке создали условия, чтобы и учиться было удобно, и на тренировки ходить. Это частный пример, как работает наше социально ориентированное государство: способного человека (не важно, в какой отрасли) увидят и создадут для него все условия. Могло бы быть нечто подобное в других условиях? Не знаю…

Зато знаю другое: наша страна за 26 лет – в отличие от соседей – не вступила ни в один вооруженный конфликт. Мы нашли золотую середину, когда есть все возможности для созидания и дальнейшего развития. Очень хочется, чтобы это продолжалось дальше, а все мы жили под мирным небом.
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