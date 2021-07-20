Такую цифру озвучил сегодня во время пресс-конференции «Вопросы централизованного водоснабжения и водоотведения в столице» в Национальном пресс-центре начальник производства «Минскводопровод» КУП «Минскводоканал» Антон Голоскок.
Фото: БЕЛТА
По его словам, в сутки столица потребляет до 450 000 куб. метров воды. Одну треть от этого объема составляет вода из поверхностных источников, 2/3 – подземные источники.
– В городе функционирует 431 повысительная насосная станция, пять водозаборов. Остальные наши объекты находятся за пределами Минска. Самый отдаленный объект расположен на расстоянии 60 км от Минска, – рассказал руководитель.
Он пояснил, что сети водоснабжения в городе меняются каждый год.
– Сегодня мы добились приличного показателя по замене сетей – 3% от общей протяженности сетей со сверхнормативным износом. За прошлый год мы переложили практически 30 км сетей. Темпы замены сетей планируется увеличивать и в последующие годы, – сказал Андрей Голоскок.
Начальник «Минскводоканала» уточнил, что перевод районов города, где водоснабжение осуществляется с помощью подземных источников, на систему с артезианской скважиной, планируется завершить до 2025 года.
– Прикладываются все усилия, чтобы в 2025 году проект был реализован и функционировал в полном объеме, – заверил он и добавил, что демонтаж водозаборных колонок в столице пока не планируется.
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Начальник «Минскводоканала»: протяженность сетей водоснабжения в столице – более 3100 км
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