Начальник «Минскводоканала»: протяженность сетей водоснабжения в столице – более 3100 км

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По его словам, в сутки столица потребляет до 450 000 куб. метров воды. Одну треть от этого объема составляет вода из поверхностных источников, 2/3 – подземные источники.– рассказал руководитель.Он пояснил, что сети водоснабжения в городе меняются каждый год.– сказал Андрей Голоскок.Начальник «Минскводоканала» уточнил, что перевод районов города, где водоснабжение осуществляется с помощью подземных источников, на систему с артезианской скважиной, планируется завершить до 2025 года.– заверил он и добавил, что демонтаж водозаборных колонок в столице пока не планируется.