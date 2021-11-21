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  2. Начальник Гродненского УМЧС рассказал ВОЗ о просьбах находящихся на границе беженцах

Начальник Гродненского УМЧС рассказал ВОЗ о просьбах находящихся на границе беженцах

Начальник Гродненского управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Лакиза рассказал представителям ВОЗ, о чем просили находящиеся на белорусско-польской границе беженцы. По его словам, главная просьба – переместить их в теплое помещение:

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- Первоначальные просьбы мы удовлетворили. Подключили и торговлю, и предприятия общественного питания. Красный Крест организовал регулярное кормление. Потом начались просьбы о горячей воде, зарядке мобильных телефонов, она постоянно реализуется. Но при подзарядке у них между собой происходят стычки, поэтому где-то приходится наводить порядок. Удовлетворена просьба и об обмене валюты. В личном порядке решаем и персональные вопросы.

Обратил Дмитрий Лакиза внимание и на расширение ассортимента привозимых продуктов:

- Мандарины, чипсы, кока-кола.

Представителям ВОЗ также рассказали, что для нужд беженцев установлены 19 биотуалетов, а машина коммунальных служб постоянно вывозит отходы.

- Единственное, чего они боялись, чтобы их отсюда не увезли и не депортировали, - добавил сенатор Виктор Лискович.
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