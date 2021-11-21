Начальник Гродненского УМЧС рассказал ВОЗ о просьбах находящихся на границе беженцах

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Обратил Дмитрий Лакиза внимание и на расширение ассортимента привозимых продуктов:Представителям ВОЗ также рассказали, что для нужд беженцев установлены 19 биотуалетов, а машина коммунальных служб постоянно вывозит отходы.добавил сенатор Виктор Лискович.