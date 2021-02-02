Наблюдения белорусских онкологов: некоторые пациенты менее подвержены заражению коронавирусом

Пациенты с некоторыми злокачественными опухолями менее подвержены заражению коронавирусом. Об этом заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова Сергей Красный сообщил журналистам во вторник в Национальном пресс-центре, передает корреспондент sb.by.
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По словам специалиста, у медиков уже есть интересные наблюдения относительно взаимодействия онкопациентов с COVID-19:
– Онкологические пациенты – это пациенты с ослабленной иммунной системой. Ожидалось, что они являются группой риска по тяжелому течению ковид-инфекции. Но не все так однозначно. Оказалось, что при некоторых злокачественных опухолях либо реже встречается инфицирование вирусом, либо заболевание протекает значительно легче. Примером тому является В-клеточная лимфома. Связано это с неполноценностью B-лимфоцитов, которые являются основными в выработке антител. И у этих пациентов либо вообще не наблюдается ковид-инфекция, либо она протекает в легкой форме и нет такого осложнения, как цитокиновый шторм (воспалительная реакция в организме, при которой уровень цитокинов в крови резко возрастает, что приводит к атаке иммунитета на клетки и ткани собственного организма. – Прим. ред.).
Кроме того, пациенты, которые получают гормональную, а также некоторую противоопухолевую терапию, несколько защищены от ковид-инфекции, добавил заместитель директора РНПЦ:
– Примером может служить лечение рака предстательной железы в четвертой стадии, когда проводится гормонотерапия. Вроде бы уже тяжелые, ослабленные пациенты, но в то же время реже заболевают ковид-инфекцией, а если и заболевают, то лучше переносят.
Сергей Красный подчеркнул, что все это пока только предварительные данные. В целом же онкологические пациенты относятся к группе риска по причине снижения иммунной защиты. Поэтому их нужно всячески оберегать от возможных контактов. Специалист заметил, что во всех онкологических стационарах страны предусмотрены очень жесткие мероприятия, препятствующие проникновению инфекции. В частности, все пациенты, поступающие на лечение, за несколько дней до этого выполняют ПЦР-анализ на ковид-инфекцию. В РНПЦ, помимо этого, в день поступления выполняется и КТ легких: фиксировались случаи, когда анализ на ПЦР отрицательный, но у пациента есть пневмония. В онкологических стационарах также есть красные зоны на случай, чтобы, если кто-либо из пациентов заболеет, его можно было оперативно изолировать.
Фото: pixabay.com
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Наблюдения белорусских онкологов: некоторые пациенты менее подвержены заражению коронавирусом
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