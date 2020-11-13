В Китае на заводе по производству вспененного полиэтилена в результате взрыва погибли семь человек. Об этом сообщает телеканал WBNG-TV.
Инцидент произошел вечером 12 ноября в округе Уцзи, провинция Хэбэй.
Спасатели ликвидировали возгорание, предотвратив распространение огня на прилегающую территорию.
На данный момент на месте взрыва идут восстановительные работы. Полиция задержала ответственных сотрудников предприятия и выясняет обстоятельства случившегося.
Фото: RT
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На заводе в Китае произошел взрыв, погибли 7 человек
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