На заводе в Китае произошел взрыв, погибли 7 человек

Инцидент произошел вечером 12 ноября в округе Уцзи, провинция Хэбэй.Спасатели ликвидировали возгорание, предотвратив распространение огня на прилегающую территорию.На данный момент на месте взрыва идут восстановительные работы. Полиция задержала ответственных сотрудников предприятия и выясняет обстоятельства случившегося.Фото: RT