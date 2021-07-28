Легкомоторный спортивный самолет упал на частный дом в Ивано-Франковской области Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
Трагедия произошла около 13:40 (совпадает с мск) вблизи села Шепаровцы Коломыйского района. Легкомоторный спортивный самолет упал на частный жилой дом, после чего загорелся. В результате инцидента четыре человека погибли. Среди них был один пилот и три пассажира-иностранца. Находились ли там дети, пока неизвестно.
Отмечается, что в 13:58 (совпадает с мск) спасатели локализовали пожар. В доме, на который упал самолет, на момент аварии людей не было.
Причины произошедшего выясняются.
Видео: РИА Новости
Опубликовано:
5450
На западе Украины самолет упал на жилой дом, погибли 4 человека
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter