На юго-западе Китая появилась первая станция по защите и мониторингу волков

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Она находится в природном заповеднике заболоченных земель Дзогэ. Помимо вышеуказанных функций, она также будет заниматься научно-исследовательской и образовательной деятельностью, связанной с волками.В Сычуане волки главным образом обитают в лесных и степных зонах в западной части этой провинции, в частности в Аба-Тибетско-Цянском автономном округе и Ганьцзы-Тибетском автономном округе.Площадь природного заповедника заболоченных земель Дзогэ превышает 166,57 тыс. га. В нем обитает около 200 сычуаньских волков и 251 вид других диких животных.