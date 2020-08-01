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На юго-западе Китая появилась первая станция по защите и мониторингу волков

В китайской провинции Сычуань на юго-западе КНР создали первую станцию по защите и мониторингу волков, сообщает "Синьхуа".

Фото: pixabay.com

Она находится в природном заповеднике заболоченных земель Дзогэ. Помимо вышеуказанных функций, она также будет заниматься научно-исследовательской и образовательной деятельностью, связанной с волками.

В Сычуане волки главным образом обитают в лесных и степных зонах в западной части этой провинции, в частности в Аба-Тибетско-Цянском автономном округе и Ганьцзы-Тибетском автономном округе.

Площадь природного заповедника заболоченных земель Дзогэ превышает 166,57 тыс. га. В нем обитает около 200 сычуаньских волков и 251 вид других диких животных.
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