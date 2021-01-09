На юго-востоке Казахстана произошло землетрясение

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По данным сейсмологической опытно-методической экспедиции комитета науки министерства образования и науки Казахстана, подземный толчок был зафиксирован в 09:18 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в 65 километрах к северу от Алма-Аты. Очаг залегал на глубине 5 километров.Информация о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступала.