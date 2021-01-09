Сеть сейсмических станций Казахстана сегодня зафиксировала землетрясение магнитудой 4,3 на территории Алма-Атинской области, пишет ТАСС.
Фото: pixabay.com
По данным сейсмологической опытно-методической экспедиции комитета науки министерства образования и науки Казахстана, подземный толчок был зафиксирован в 09:18 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в 65 километрах к северу от Алма-Аты. Очаг залегал на глубине 5 километров.
Информация о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступала.
Опубликовано:
1341
На юго-востоке Казахстана произошло землетрясение
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter