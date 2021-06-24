Об этом заявил председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус в эфире телеканала ОНТ.
"Вчерашний день был организационный, но было проведено достаточно встреч. Подписаны контракты на поставку продукции белорусских предприятий в интересах наших партнеров", – сказал руководитель.
Фото: архив БЕЛТА
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На выставке MILEX-2021 уже подписано пять контрактов на сумму 20 миллионов долларов США – Пантус
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