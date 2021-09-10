На выходных в Беларуси ожидается до +27 °С

, в стране ожидается небольшая облачность. Без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах республики можно будет наблюдать слабый туман. Ветер юго-западный, западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +7.. +13 °С, но местами будет и холоднее – +4.. +6°С. Днем воздух прогреется до +21.. +26 °С., в Беларуси прогнозируют переменную облачность. Преимущественно обойдется без осадков, однако днем в северо-западных районах республики местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром вновь слабый туман. Ветер юго-западный 3-8 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Ночью столбики термометров покажут от +6 °С до +13 °С, днем – от +22 °С до +27 °С.Новая неделя начнется с непогоды:ночью местами, а днем на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах Беларуси возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер западной четверти 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит +7.. +13 °С, местами дойдет до +15 °С. Днем понедельника белорусов ждет разнообразие температур: воздух прогреется до +17.. +23 °С, а по юго-востоку и до +25 °С.