Инцидент произошел на границе 25 апреля. В пункте пропуска «Переров» Пружанского района был задержан поляк, незаконно пересекший границу. Мужчина якобы поссорился с отцом и отправился в Беларусь. Официальный представитель Брестской пограничной группы Сергей Дмитриев рассказал:
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– Мужчина обошел стороной сопредельный пункт пропуска «Беловеж», пересек линию границы и был задержан пограничным нарядом. Со слов мужчины, в Беларуси он собирался устроиться на работу. О том, что белорусско-польская граница охраняется, житель Познани, по его словам, не знал. За нарушение границы поляк привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 базовых величин и депортирован из страны с запретом въезда в Республику Беларусь сроком на 5 лет.
В тот же день в пункте пропуска «Мокраны» Малоритского района у гражданина России, возвращающегося из Украины, был обнаружен бесствольный аэрозольный пистолет УДАР-М2 и 5 патронов к нему. Россиянин передан сотрудникам органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства, пистолет направлен на экспертизу.
Фото: БЕЛТА
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В выходные брестские пограничники задержали нарушителей – поляка и россиянина с аэрозольным пистолетом
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