На вторник в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности из-за жары

Переменная облачность и преимущественно без осадков ожидается в Беларуси во вторник 4 августа. Лишь местами днем по западной половине страны возможны кратковременные дожди и грозы, сообщили sb.by в Республиканском гидрометцентре. Ветер южный 5–10 м/с, днем порывы до 14 м/с. Ночью по стране будет +11… +17, днем +24… +29, по юго-западу республики до 30–32 тепла.





Такой характер погоды сохранится и в последующие двое суток. В среду 5 августа ожидается облачная погода с прояснениями. «Ночью по северо-западу, днем и в центральных районах страны кратковременные дожди. В отдельных районах грозы», – проинформировали в Белгидромете. Ветер неустойчивый 3–8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +13… +18, днем +21… +27, а по юго-востоку от 28 до 31 тепла.

В четверг 6 августа местами по стране кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер северо-восточный 4–9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. В ночные часы температура воздуха составит +11… +18, днем воздух прогреется до +23… +29, а по югу республики до +31.