На востоке Индии 14 человек погибли из-за дождей и сброса воды из водохранилищ

Минимум 14 человек погибли и почти 250 тысяч находятся во временных пунктах размещения в восточном индийском штате Западная Бенгалия из-за наводнений, к которым привели дожди и сбросы воды из переполненных водохранилищ. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информационное агентство Press Trust of India.
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Так, затопленными оказались округи Пурба-Бардхаман, Пашчим-Бардхаман, Пашчим-Мединипур, Хаора, Хугли и Южные 24 парганы. Власти направили в пункты размещения беженцев брезент для палаток, питьевую воду, тысячу тонн риса, теплую одежду. В спасательных операциях задействованы подразделения сухопутных сил и вертолеты ВВС. В большей степени спасатели сосредоточены в округе Хугли, где наблюдается самая сложная ситуация.
В Индии стартовал сезон муссонных дождей. Информация о наводнениях и происшествиях, которые спровоцировали ливни, поступает из разных районов страны. За прошедшие две недели, по разным данным, в стране погибло не менее 300 человек.
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