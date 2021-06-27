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На восстановление размытой дороги в деревне Городище потребуются сутки

Вечером накануне в деревне Городище Минского района произошло размытие части дороги. Рабочим потребуются сутки, чтобы устранить последствия непогоды. Об этом заявил гендиректор ЖКХ Минского района, передает "Беларусь 1".


Срок восстановления может корректироваться, если ремонтным работам будут мешать дожди. 





Напомним, вечером накануне из-за сильного дождя рухнула часть моста  через реку Менка. Произошел обвал, дорогу оградили. Вода размыла участок дороги шириной пять метров и длиной - двадцать. 

Помимо дорожников,  на месте происшествия дежурят работники МЧС. Они обустроили там импровизированную переправу,  чтобы местные жители смогли добраться с одного берега на другой. Спланированы и маршруты для проезда спецтехники и скорой помощи. 








Грозовой фронт надвинулся на Беларусь в субботу, 26 июня. По информации МЧС, его прохождение сопровождалось грозами, сильными ливнями и порывами ветра до 20 м/с.  В целом по стране было зафиксировано 29 случаев падения деревьев. В деревне Павловщина Дзержинского района дерево упало на 50-летнюю местную жительницу: женщина скончалась. 

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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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