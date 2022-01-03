На вооружение 56-го отдельного полка связи поступили автоматизированные комплексы "Пустельга"

В 56-м отдельном полку связи состоялась торжественная церемония передачи новых образцов техники в воинские части ВВС и войск ПВО. На вооружение подразделений поступили автоматизированные комплексы разведки, управления и связи "Пустельга" отечественного производства. Такая информация размещена в Telegram-канале Министерства обороны.
Комплекс предназначен для включения в единую автоматизированную систему управления ВВС и войск ПВО, усовершенствования качества и повышения дальности связи с экипажами воздушных судов, а также передачи сведений о координатах воздушных и наземных целей на борт воздушных судов.
– До поставки в войска комплексы прошли серьезные испытания на различных учениях, в том числе в ходе ССУ "Запад-2021". Данные образцы хорошо зарекомендовали себя, и, надеюсь, что в самом скором будущем мы оснастим ими все подразделения, – обратил внимание начальник связи Вооруженных Сил – начальник управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил Олег Мищенко.
Фото: "Ваяр"