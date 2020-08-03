На Витебщине за одну базовую продали усадьбу XIX века

Комитетом «Витебскоблимущество» на аукционе за одну базовую величину продан усадебный дом XIX века, расположенный в агрогородке Ореховно Ушачского района, сообщили в Госкомимуществе.

В состав лота было включено одноэтажное кирпичное здание площадью 510 кв.м, а также право 50-летней аренды земельного участка размером 0,13 гектара.

Усадебный комплекс выставлялся на торги с 2014 года, в том числе с установлением начальной цены в одну базовую величину.

Новым собственником недвижимости стало зарегистрированное в Минске частное предприятие «Озеры-Агро», специализирующееся на растениеводстве. По словам представителя покупателя, бывшую усадьбу планируют восстановить и создать на ее базе туристический объект.

Фото с сайта gki.gov.by

