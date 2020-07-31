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  2. На Великой Китайской стене нашли древнюю каменную стелу с именами ее строителей и защитников

На Великой Китайской стене нашли древнюю каменную стелу с именами ее строителей и защитников

В городе Цяньань провинции Хэбэй на севере Китая нашли 430-летнюю каменную стелу, на которой высечены имена ее строителей и защитников, пишет "Синьхуа".

Открытие было сделано случайно на крыше одной из сторожевых вышек на участке Великой Китайской стены Сюйлюкоу. Подпись на каменной стеле голубовато-серого цвета свидетельствует о том, что она была установлена в 1584 году во время правления императора Ваньли династии Мин (1368–1644 гг.)

Высота стелы 102 см, ширина 62 см, а толщина 13 см. На ней выгравированы имена и фамилии военачальника Чжан Цзяиня и других 15 должностных лиц, а также текст из примерно 300 иероглифов.

Вышеупомянутые военный командир и чиновники, скорее всего, осуществляли наблюдение за сооружением этого участка стены и затем несли в этом районе гарнизонную службу, пояснили эксперты из городского музея.

Находка, по их мнению, служит ценным материалом для изучения бюрократического строя Минской династии.

Согласно историческим записям, в период правления династии Мин Великая Китайская стена строилась по частям. После завершения строительства каждого ее участка на ней высекались имена и фамилии чиновников, курировавших строительные работы, ремесленников, а также дата сооружения.

Подобная стела служила основой для оценки работы должностных лиц того времени. Если качество стены было превосходным, то их вознаграждали по заслугам, и, напротив –подвергали наказанию за недобросовестное выполнение государственных подрядов, пояснили эксперты.

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Фото: Рейтер
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