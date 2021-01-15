В Украине ослабят ограничения из-за COVID-19

Карантин закончится 24 января, но некоторые ранее введенные ограничения сохранятся. Об этом сообщает РИА Новости.
Фото: pixabay.com
Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что решено не продлевать жесткий карантин после 24 января.
Кабмин Украины ранее ввел усиленные карантинные меры (локдаун) из-за коронавируса с 8 по 24 января, а также продлил до 28 февраля общенациональный карантин и ЧС в стране, которые раньше действовали до конца 2020 года. В период действия жестких мер были закрыты школы и вузы, но детские сады работали. Запрещено проведение каких-либо массовых мероприятий. Не принимали посетителей и все развлекательные заведения. Также под запрет попала работа рынков. Закрылись и учреждения культуры.
– Мы не предусматриваем продление так называемого жесткого локдауна, хотя он довольно мягкий по сравнению с другими европейскими странами. Действующий сейчас карантин завершится 24 января, с 25-го мы, вероятнее всего, перейдем к режиму оранжевой зоны, который действовал до этих правил, – поделился Денис Шмыгаль.
Он также заверил, что система здравоохранения страны готова к росту заболеваемости после новогодних праздников.
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