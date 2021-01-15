В Украине ослабят ограничения из-за COVID-19

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Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что решено не продлевать жесткий карантин после 24 января.Кабмин Украины ранее ввел усиленные карантинные меры (локдаун) из-за коронавируса с 8 по 24 января, а также продлил до 28 февраля общенациональный карантин и ЧС в стране, которые раньше действовали до конца 2020 года. В период действия жестких мер были закрыты школы и вузы, но детские сады работали. Запрещено проведение каких-либо массовых мероприятий. Не принимали посетителей и все развлекательные заведения. Также под запрет попала работа рынков. Закрылись и учреждения культуры.– поделился Денис Шмыгаль.Он также заверил, что система здравоохранения страны готова к росту заболеваемости после новогодних праздников.