На участке автодороги Р69 будет ограничено движение из-за следственного эксперимента

Завтра, 1 апреля, с 21.00 до 22.30 на 33-м километре автодороги Р69 Смолевичи — Смиловичи — Правдинский — Шацк в направлении Смолевичей будет проведен следственный эксперимент по факту аварии, которая произошла здесь ранее. В связи с этим движение всех видов транспортных средств на данном участке дороги временно ограничат, сообщили sb.by в УГАИ УВД Минского облисполкома.
В ГАИ Минской области просят водителей с пониманием отнестись к указанному мероприятию и рекомендуют планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.