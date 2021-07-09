На 264-м км автодороги М6 сегодня на три часа ограничат движение. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.
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– Сегодня с 13:00 до 14:00 на 264-м км автодороги М6 вблизи аэропорта Гродно будет проводиться следственный эксперимент для установления обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. В данный промежуток времени будет ограничено движение в двух направлениях, – пояснили в СК.
Следователи просят водителей заранее планировать свои маршруты и учитывать эту информацию.
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На участке автодороги М6 сегодня будет временно ограничено движение
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