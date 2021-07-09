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На участке автодороги М6 сегодня будет временно ограничено движение

На 264-м км автодороги М6 сегодня на три часа ограничат движение. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.

Архивное фото

– Сегодня с 13:00 до 14:00 на 264-м км автодороги М6 вблизи аэропорта Гродно будет проводиться следственный эксперимент для установления обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. В данный промежуток времени будет ограничено движение в двух направлениях, – пояснили в СК. 

Следователи просят водителей заранее планировать свои маршруты и учитывать эту информацию. 
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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