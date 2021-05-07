По итогам последних торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже на этой неделе евро и доллар стали дешевле, а российский рубль – дороже. Новые курсы валют появились на сайте БВФБ.
Евро потерял BYN 0,006 и теперь оценивается в BYN 3,0615.
Доллар подешевел на BYN 0,0132 – до BYN 2,5354.
Российский рубль вырос на BYN 0,0005 и сейчас стоит BYN 3,4206 за сотню.
Вчера белорусский рубль укрепился к трем основным валютам.
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На торгах 7 мая доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал
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