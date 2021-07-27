По итогам очередных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже белорусский рубль ослабил позиции по отношению к трем основным валютам. Новые курсы появились на официальном сайте БВФБ.
Евро вырос на BYN 0,0018 и теперь оценивается в BYN 2,9721.
Доллар стал дороже на BYN 0,0028 и сейчас стоит BYN 2,5224.
Российский рубль прибавил BYN 0,0152 – до BYN 3,4162 за 100 российских рублей.
Напомним, что на вчерашних торгах доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел.
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На торгах 27 июля белорусский рубль ослаб к трем основным валютам
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