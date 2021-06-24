По итогам предпоследних торгов на этой неделе евро и доллар стали дешевле, а российский рубль – дороже, сообщается на официальном сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Евро потерял BYN 0,0014 и теперь оценивается в BYN 3,0264.
Доллар подешевел на BYN 0,0027 до BYN 2,5335.
А российский рубль подорожал на BYN 0,013 и сейчас стоит BYN 3,5033 за сотню.
На вчерашних торгах доллар подешевел, а евро и российский рубль подорожали.
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На торгах 24 июня евро и доллар подешевели, российский рубль подорожал
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