Первые торги на Белорусской валютно-фондовой бирже на этой неделе ознаменовались такой новостью: белорусский рубль укрепился к евро и доллару, а российский рубль подорожал. Точные данные опубликовали на официальном сайте БВФБ.
Евро стал дешевле на BYN 0,0076 до BYN 2,9665.
Доллар ослаб на BYN 0,0029 и сейчас стоит BYN 2,4968.
Российский рубль вырос на BYN 0,0004 и оценивается в BYN 3,4197 за 100 российских рублей.
Напомним, что на торгах в пятницу белорусский рубль укрепился к трем основным валютам.
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На торгах 2 августа доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал
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