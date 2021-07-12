Прошли первые на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже. По их итогам евро укрепился к национальной валюте, а доллар и российский рубль – ослабли. Новые курсы опубликованы на сайте БВФБ.
Евро прибавил BYN 0,0019 и сейчас стоит BYN 3,0521.
Доллар упал на BYN 0,0039 и теперь оценивается в BYN 2,5704.
Российский рубль стал дешевле на BYN 0,0161 – до BYN 3,4456 за сотню.
На пятничных торгах евро и доллар подешевели, российский рубль подорожал.
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На торгах 12 июля евро подорожал, доллар и российский рубль подешевели
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