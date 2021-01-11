По итогам первых на этой неделе торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже евро и российский рубль подешевели, а доллар подорожал. Информация о новых курсах валют опубликована на сайте БВФБ.
Евро потерял BYN 0,0251 и теперь оценивается в BYN 3,1397.
Доллар подорожал на BYN 0,0132 до BYN 2,5787.
А российский рубль стал дешевле на BYN 0,0208 и сейчас стоит BYN 3,4645 за сотню.
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На торгах 11 января евро и российский рубль подешевели, доллар подорожал
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович