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На СЗАО «БЕЛДЖИ» успешно освоили производство еще одного автомобиля

На СЗАО «БЕЛДЖИ» успешно завершили подготовительные работы и перевод на производство по полному циклу нового автомобиля. Им стал компактный внедорожник Geely COOLRAY. Торжественная церемония прошла сегодня на территории предприятия.
 

Во время мероприятия Министр промышленности Пётр Пархомчик отметил высокие заслуги трудового коллектива завода, благодаря которому сегодня создаётся новое направление в области машиностроения, связанного с производством легковых автомобилей:
 

- Сегодня можно с уверенностью констатировать, что завод состоялся. И очень важно, что потребитель нашёл и полюбил данную марку автомобиля. За короткий период времени существования данного проекта в стране уже реализовано 23 тысячи легковых авто. Также 36 тысяч автомобилей отправлено на экспорт в Россию, Казахстан.
 
В процессе своего обращения к коллективу, Министр промышленности акцентировал внимание на том, что 2020 год негативно отразился на мировой экономике и автомобилестроении. Многие заводы приостановили свою работу.
 

 - Однако при строгом выполнении рекомендаций здравоохранения, на СЗАО «БЕЛДЖИ» продолжали работать, создавать новые авто. Десять месяцев этого года говорят о том, что мы работаем лучше, чем работали в прошлом году. Темп роста продукции за это время составил 127 процентов. На экспорт отгружено более 10 тысяч легковых автомобилей. Вы не только продолжали работать над уже известными моделями, но и проделали колоссальную работу по постановке на производство новых.
 
Пётр Пархомчик наградил коллектив предприятия почетной грамотой Министерства промышленности за значительный вклад в реализацию государственной программы развития машиностроения в стране и успешную модернизацию производства по выпуску новой модели автомобиля Geely COOLRAY.
 

В свою очередь директор СЗАО «БЕЛДЖИ» Геннадий Свидерский рассказал журналистам, что чтобы успешно завершить проект из-за проблем с COVID-19 командам специалистов из Беларуси и Китая приходилось работать дистанционно.
 
- Они занимались разработкой документации, постановкой на производство, испытаниями и получением разрешения на серийное производство. Как отметили китайские коллеги, сроки освоения производства у нас вышли немного короче, чем даже в Китае. Самое главное, что мы получили опыт постановки новой модели на конвейер.
 

При этом Геннадий Свидерский считает, что постановка новой модели на конвейер – это уверенный шаг к расширению модельного ряда, который предоставляет новые возможности партнерам по локализации авто.
 
- Мы помним, что изначально завод проектировался под 3 модели. Мы думали, что пять лет будем их выпускать. Но время поправило нас, и на мой взгляд, появление модели Geely COOLRAY было своевременным. При этом мы не будем останавливаться только на ней. У нас уже в подготовке находится производство новой модели – обновленного Geely ATLAS - B. Я убежден что в следующем году он найдет своего потребителя.















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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
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