На СЗАО «БЕЛДЖИ» успешно освоили производство еще одного автомобиля

Во время мероприятияотметил высокие заслуги трудового коллектива завода, благодаря которому сегодня создаётся новое направление в области машиностроения, связанного с производством легковых автомобилей:В процессе своего обращения к коллективу, Министр промышленности акцентировал внимание на том, что 2020 год негативно отразился на мировой экономике и автомобилестроении. Многие заводы приостановили свою работу.Пётр Пархомчик наградил коллектив предприятия почетной грамотой Министерства промышленности за значительный вклад в реализацию государственной программы развития машиностроения в стране и успешную модернизацию производства по выпуску новой модели автомобиля Geely COOLRAY.В свою очередьрассказал журналистам, что чтобы успешно завершить проект из-за проблем с COVID-19 командам специалистов из Беларуси и Китая приходилось работать дистанционно.При этом Геннадий Свидерский считает, что постановка новой модели на конвейер – это уверенный шаг к расширению модельного ряда, который предоставляет новые возможности партнерам по локализации авто.